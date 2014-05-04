احتمال عودة 3000 عنصر أمن للسلطة الفلسطينية إلى غزة

أعلنت حكومة حماس في غزة، اليوم الأحد، عن وجود "ترتيبات إدارية" لعودة ثلاثة آلاف من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وقال أمين عام مجلس وزراء حكومة حماس، عبدالسلام صيام، في تصريح صحافي: "هناك بند يتعلق بالوضع الأمني، وفيه تفاصيل كثيرة، بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية، وترتيبات إدارية تجري لعودة 3000 عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله للعمل بالأجهزة الأمنية في غزة، مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ما هو عليه في الفترة الانتقالية".

وأوضح صيام أن "اللقاءات المرتقبة بين حركتي فتح وحماس، والتي ستبدأ مع وصول عزام الأحمد إلى غزة، ستبحث تشكيل حكومة الوفاق الوطني، والنظر في أسماء الوزراء ومحددات عمل الحكومة".

وأضاف صيام أن "الحكومة والحركة في غزة لديهما قرار استراتيجي بالمضي قدما في المصالحة، وتسهيل ما يلزم لإتمامها"، موضحا أن اتفاق المصالحة "لا يفتح اتفاقات جديدة، وإنما ينفذ اتفاقات سابقة".

واتفقت حركة حماس ووفد منظمة التحرير الفلسطينية نهاية الشهر الماضي على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس خلال خمسة أسابيع.

وكانت حركة حماس سيطرت في منتصف العام 2007 على قطاع غزة، بعد أن طردت ممثلي السلطة الفلسطينية منه.