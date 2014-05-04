استقالة نائبين جديدين من البرلمان الكويتي

أعلن نائبان كويتيان معارضان، اليوم الأحد، استقالتهما، ما يرفع إلى خمسة عدد النواب الذين استقالوا من البرلمان؛ احتجاجاً على رفض المجلس مساءلة رئيس الوزراء على خلفية شبهات فساد.

وقال علي الراشد وصفاء الهاشم، المرأة الوحيدة العضو في البرلمان الكويتي، في رسالة الاستقالة إنهما أرادا التنديد بالمأزق الناجم عن رفض تمكين النواب من ممارسة دورهم في مراقبة الحكومة.

وسبق أن أعلن ثلاثة نواب الأربعاء الماضي استقالاتهم للسبب ذاته.

وكانت غالبية برلمانية صوتت الثلاثاء لصالح مطلب حكومي برفض استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، الذي يتهمه معارضوه بتقديم هبات إلى برلمانيين وسوء إدارة الاستثمارات في صندوق الكويت السيادي. ورفض الاستجواب بسبب عدم اتفاقه مع أحكام الدستور.

ووفق القانون الكويتي فإنه على البرلمان المؤلف من 50 نائباً مراجعة استقالات النواب في مهلة عشرة أيام، وفي حال قبولها تنظم انتخابات جزئية خلال شهرين.

وتشكل البرلمان الحالي في يوليو الماضي في ظل مقاطعة واسعة من الحركات المعارضة احتجاجاً على تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات.