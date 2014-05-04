المالكي ذهب إلى طهران.. أم لم يذهب؟

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وصل إلى طهران في زيارة لم يعلن عنها، بحسب قناة "العربية"، اليوم الأحد.

ووفقا لمصادر مقربة من المالكي، فإن الزيارة، التي تستبق الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تتم للتباحث مع إيران بشأن تأكيد دعم طهران للمالكي في محاولته تولي رئاسة الحكومة العراقية للمرة الثالثة.

ومن جانبه، سارع المستشار الاعلامي للمالكي، علي الموسوي، إلى نفي أي أنباء عن زيارة المالكي إلى طهران، وفقا لـ "العربية".

كما نفی السفیر الإیراني في العراق، حسن دانایي، أي تقارير عن سفر المالكي إلى إيران، وذلك في مقابلة أجرتها معه وکالة أنباء "ايسنا" اليوم الأحد.

وأكد السفير "أن قرار تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي ولا علاقة لأي بلد به".

وترجح مراكز بحثية أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لن يحصل على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة.

ولن تعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية قبل 20 يوماً.

وفي وقت سابق، أكد المالكي ثقته في القدرة على تشكيل حكومة تقود البلاد خلال الفترة المقبلة.