رد دعوى المالكي ضد النجيفي في شأن الموازنة

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، دعوى رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والمتعلقة بموازنة البلاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء تقدم بدعوى ضد النجيفي يتهمه فيها بعرقلة إقرار موازنة البلاد رغم مرور خمسة أشهر على إرسالها إلى البرلمان من قبل الحكومة.

وأعلن القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية، في بيان أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى السيد رئيس مجلس الوزراء على السيد رئيس مجلس النواب المتعلقة بعرض الموازنة".

وأضاف أن "المحكمة وجدت أن عدم مناقشة الموازنة يتعلق بالنصاب القانوني بمجلس النواب وليس خطأ النجيفي".

يذكر أن الخلافات السياسية التي تعصف بالعراق منذ أشهر ألقت بظلالها على ملف الموازنة، وأثرت سلبا في اقتصاد البلاد وعمليات دفع أجور الشركات الاستثمارية، وتسببت بتعطيل عدة مشاريع.