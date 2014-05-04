مقتل ثلاثة أشخاص في انفجارين بمدينة مومباسا الكينية

قال مسؤولون كينيون، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص قتلوا عندما ألقى مهاجمون عبوة ناسفة على ركاب عند محطة للحافلات في مومباسا السبت، في حين وقع تفجير منفصل بأحد فنادق تلك المدينة الساحلية أسفر عن إلحاق أضرار.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجومين، لكن كينيا أنحت باللوم في هجمات مماثلة على حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي قتلت 67 شخصا في هجوم على مركز ويست جيت التجاري في نيروبي في سبتمبر الماضي.

وقال حاكم مقاطعة مومباسا نيلسون مروا، للصحافيين "ما حدث هو أن قنبلة ألقيت على ركاب.. كان المهاجمون يستقلون دراجة نارية وألقوا بالقنبلة على حشد من الأشخاص عند محطة الحافلات."

وقال حراس فندق ريف المطل على البحر إنهم منعوا مهاجمين من دخول الفندق لكنهم ألقوا حقيبة بها عبوة ناسفة على مجمع الفندق، مما أدى إلى تطاير سقف أحد المباني بسبب الانفجار وانهيار جزء من جداره.

وعند محطة الحافلات، كان الضحايا غارقون وسط بركة من الدماء ويتناثر في الطريق زجاج حافلة مهشم.

وقالت امرأة تدعى حليمة سيدي 26 عاما تعمل في سوق بالمنطقة، أثناء خضوعها للعلاج في مستشفى بعد إصابتها في ساقيها "لم أر من الذي رمى القنبلة، لكنني سمعت دوي انفجار هائل قبل أن أسقط على الأرض".