مقتل خمسة من القاعدة بينهم شيشاني في جنوب اليمن

أعلنت مصادر أمنية وسياسية مقتل خمسة من تنظيم القاعدة، بينهم شيشاني وجنديان السبت خلال مواجهات في جنوب اليمن، حيث بدأ الجيش عملية عسكرية الأسبوع الحالي.

وقال مصدر عسكري ميداني: "قتل أربعة من عناصر القاعدة وجرح تسعة آخرون في معارك عنيفة مع قوات الجيش في محافظة ابين".

وأضاف، أن المعارك التي دارت في منطقة سناج بين المعجلة ووادي ضيقة، أحد معاقل القاعدة، أسفرت عن "مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين".

وكان الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع، أفاد في وقت سابق أن الإرهابي أبو إسلام الشيشاني لقي مصرعه اليوم في منطقة المعجلة في محافظة ابين خلال العمليات الأمنية والعسكرية للجيش هناك.

والشيشاني هو ثاني جهادي أجنبي من تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، تعلن السلطات مقتله الأسبوع الحالي .

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت الخميس، مقتل أبو مسلم الأوزبكي، أحد مسؤولي القاعدة في ابين خلال مواجهات مع قافلة للجيش كانت في طريقها إلى محفد، أحد معاقل القاعدة في اليمن.

كما أعلن مصدر عسكري، توقيف أوزبكي آخر دون مزيد من التفاصيل.

وتؤكد هذه المعلومات وجود مقاتلين من مختلف الجنسيات في صفوف قاعدة الجهاد في جزيرة العرب.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أعلن قبل أيام أن 70% من مقاتلي التنظيم هم من الأجانب.

مشيرا إلى وجود جثث في مشارح المستشفيات في اليمن لمقاتلين من البرازيل وهولندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا. ولم يتسن الحصول على مزيد من الإيضاحات حول هؤلاء.