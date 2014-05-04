اغتيال ضابط يمني في هجوم مسلح وسط صنعاء

أفاد مراسل "العربية" أن ضابطاً يمنياً في الجيش برتبة رائد تم اغتياله صباح اليوم الاثنين في هجوم مسلح وسط العاصمة صنعاء.

وقد أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل 39 "إرهابيا"، وإصابة عشرات آخرين بجروح في هجوم شنه الجيش، اليوم الأحد، جنوب البلاد.

وشن الجيش الهجوم في اليوم السادس للعملية العسكرية والأمنية التي تهدف إلى القضاء على أفراد تنظيم القاعدة في معاقلهم في جنوب اليمن وشرقه.

وأوضح الموقع الإلكتروني للوزارة أن العملية جرت في منطقة ميفع بمحافظة شبوة، حيث قتل الجيش خمسة من القاعدة، أمس السبت.

وسبق عملية اليوم الإعلان عن تعزيزات عسكرية في محافظة شبوة "لمواجهة القاعدة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

ومنذ الثلاثاء، لقي 67 من عناصر القاعدة، و24 عسكريا، مصرعهم خلال العمليات، وفقا لتعداد تجريه وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى تصريحات المسؤولين الرسميين.