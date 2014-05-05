بوكو حرام: سنعامل الفتيات المخطوفات كسبايا

أعلن زعيم جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المتطرفة أن الـ223 فتاة اللواتي خطفن من مدرستهن شمال شرق نيجيريا منتصف أبريل، ستتم معاملتهن على "أنهن سبايا وسيتم بيعهن وتزويجهن بالقوة".

وجاء كلام أبو بكر شيكو في شريط فيديو حصلت عليه وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين.

وقال شيكو: "خطفت الفتيات. سأبيعهن في السوق وفق شرع الله".

وسرت أنباء حول احتمال نقل الفتيات إلى تشاد والكاميرون المجاورتين، حيث سيتم بيعهن مقابل 12 دولارا لكل واحدة منهن.

وأقر شيكو بأن خطف الفتيات أثار الغضب، "لأننا نحتجز أشخاصا كعبيد"، إلا أنه برر خطف الطالبات بالقول: "التربية الغربية يجب أن تتوقف، وعلى الفتيات ترك المدرسة والزواج".

وتطالب "بوكو حرام"، التي يعني اسمها "التعليم الغربي حرام" بلغة الهاوسا، بإنشاء دولة إسلامية في شمال نيجيريا.

وتسببت الجماعة المتشددة بمقتل الآلاف منذ بدء تمردها في 2009 من خلال هجمات استهدفت المدارس والكنائس والمساجد ورموز الدولة وقوى الأمن، لكن عملية الخطف الجماعية هذه التي استهدفت فتيات هي تصرف غير مسبوق والهجوم الأكثر إثارة للصدمة منذ إنشاء الجماعة.