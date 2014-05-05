جلسة حوار وطني قبل محاولة ثالثة لاختيار رئيس لبنان

تنعقد اليوم الاثنين جلسة أخرى للحوار الوطني في لبنان برعاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان، قبل يومين من جلسة ثالثة سيعقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للبنان.

وتوقعت مصادر لبنانية أن يغيب عن جلسة الحوار، ممثلو حزب الله الذي يقاطع أنشطة رئيس الجمهورية إلا ضمن مجلس الوزراء، كما سيغيب عنها تكتل "القوات اللبنانية" الذي امتنع عن المشاركة في الحوار الوطني منذ استئنافه، كما لن يحضر الحوار ممثلو قوىً أخرى محسوبةٍ على تيار الثامن من آذار.

وأشارت المصادر إلى أن غياب حزب الله يجعل من الحوار منبراً غير مجد.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أرجأ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 مايو لعدم اكتمال النصاب.