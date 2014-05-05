زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يهز شرق اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة صباح الاثنين شرق اليابان وشعر به بقوة سكان طوكيو، ولاسيما في وسط العاصمة حيث اهتزت ناطحات السحاب والمنازل، ولكن لن يتسبب بخطر حدوث تسونامي، كما أعلنت السلطات.

ووقع الزلزال في الساعة 05,18 (الأحد 20,18 تغ) وحدد مركزه في جزيرة ايزو أوشيما جنوب العاصمة على عمق 160 كلم، بحسب ما أعلنت وكالة الرصد الجيولوجي التي أوضحت أن أقوى الاهتزازات التي نجمت عنه سجلت في وسط العاصمة.

وتم إيقاف خط واحد على الأقل من خطوط السكك الحديدية المحلية لكن لقطات بثها التلفزيون أظهرت استمرار حركة السيارات بصورة طبيعية في العاصمة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه لم ترد تقارير عن حدوث مشاكل في المحطات النووية بمحيط المنطقة.