أول لقاء للرئيس الفلسطيني ورئيس حماس بعد المصالحة

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، في العاصمة القطرية الدوحة، في أول لقاء يجمع بينهما منذ التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني لوكالة "فرانس برس".

وقال بيان صادر عن حركة "حماس" إن عباس ومشعل "عقدا اجتماعا مطولا، ظهر اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، تباحثا فيه آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، وتطورات القضية، وعلى رأسها اتفاق المصالحة الوطنية وتكريس الأجواء الإيجابية لتحقيقها".

وأضاف البيان أن الاجتماع سادته "أجواء إيجابية عبر خلالها كل من القائدين الفلسطينيين عن إرادتهما الجادة في بناء صفحة جديدة قائمة على أساس الشراكة الوطنية".

وكان عباس توجه إلى قطر، أمس الأحد، والتقى مع الأمير تميم صباح اليوم الاثنين.

أما مشعل فيقيم في الدوحة منذ أكثر من عامين، بعد أن ترك دمشق منذ اندلاع الأحداث في سوريا. والتقى الرجلان آخر مرة في القاهرة في يناير 2013.

وأعلنت حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، في 23 أبريل الماضي، توصلهما إلى اتفاق على إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس خلال خمسة أسابيع.