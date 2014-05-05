مواجهات في أوديسا بين موالين لروسيا وموالين لكييف

اقتحم مسلحون موالون لروسيا مقراً للشرطة في أوديسا جنوب أوكرانيا، وأطلقوا سراح 67 من المعتقلين على خلفية أحداث الجمعة الدامية.

تزامن هذا الاقتحام مع موجة غضب في شرق أوكرانيا، شعارها لن ننسى أوديسا، اقتحم فيها انفصاليون مقرات أوكرانية حكومية.

رئيس الحكومة وجه أصابع الاتهام إلى موسكو، في حين هاتف بوتين نظيرته الألمانية، ما دعا وزير الخارجية الألماني إلى التصريح بضرورة عقد نسخة ثانية من مؤتمر جنيف.

ألقت كييف، على لسان رئيس الحكومة، باللائمة على شرطة أوديسا، فأقالت كبار مسؤوليها، لكنها لم تتنازل عن اتهام موسكو بتدمير أوكرانيا، وتدريب المسلحين، وتوجيههم.

أحداث الجمعة الدامية، حرق فيها نحو أربعون مواليا لروسيا، أثناء اختبائهم في مبنى للنفايات، بعد أن هاجمهم مشجعو كرة قدم موالون لكييف ردا على هجوم سابق.

ولكن كييف تشير بأصابع الاتهام إلى موسكو في إشعال الأزمة منذ البداية، والتي وصفها رئيس حكومة أوكرانيا بأنها مخطط لتدمير وحدة بلاده.

حملة غضب عارمة في أنحاء أوكرانيا، من قبل الانفصاليين الموالين للروس، شعارها لن ننسى أوديسا، في شرق وجنوب البلاد.

موسكو تنفي الاتهامات، وتحاول لعب دور المصلح، حيث دعا نائب وزير خارجيتها إلى عقد حوار بين الطرفين، قبل أن يهاتف بوتين نظيرته الألمانية أنجيلا ميركل ليشددا على أهمية التحرك الدولي لتقليل التوتر، ليعلن وزير خارجية ألمانيا سعيه لعقد مؤتمر دولي ثان في جنيف لتسوية النزاع.

التصعيد مستمر في أوديسا، بينما تحلق الطائرات الروسية الحربية فوق شبه جزيرة القرم، تجهيزا لزيارة بوتين الجمعة القادم ليحتفل بانضمامها لبلاده.

الجيش الأوكراني قطع الطريق على أوديسا، وبحسب تقارير إعلامية، يعمل من كييف مع العشرات من خبراء أجهزة الاستخبارات والشرطة الفدرالية الأميركية على إنهاء حركة التمرد وإقامة جهاز أمني فاعل.

ولكن الانفصاليين استخدموا تكتيكات جديدة، كان آخرها تقديم وجبات لعناصر الشرطة، تحتوي على حبوب منومة، ليجد الشرطي نفسه عقب الفراغ من وجبته أسيرا في أيادي المسلحين.