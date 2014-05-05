ميركل تدعو إلى إجراء مفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السويسري الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديدييه بورخالتر إلى أن يناقشا خلال لقائهما المقرر، الأربعاء، سبل عقد طاولات مستديرة حول أوكرانيا تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون.

وأصدرت كريستيان فيتز المتحدثة باسم ميركل بياناً أوضحت فيه أنه خلال اللقاء بين بوتين وبورخالتر "يجب أن يكون هناك نقاش لسبل عقد طاولات مستديرة تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تسهل قيام حوار وطني قبل الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقررة في 25 من الشهر الحالي".

وبحسب السلطات الروسية فإن زيارة رئيس الاتحاد الكونفدرالي السويسري إلى روسيا في 7 مايو الحالي تندرج في إطار الجهود الدولية لخفض حدة التوتر في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيان أصدره عقب مكالمة هاتفية بين ميركل وبوتين إن الأخير شدد على الحاجة إلى إقامة حوار مباشر بين سلطات كييف الحالية وممثلي مناطق جنوب شرق البلاد التي تشهد حركة تمرد انفصالية مؤيدة لروسيا.

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأحد، إلى عقد مؤتمر جنيف ثان لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مقابلة أجراها معه التلفزيون الألماني الرسمي "اي ار دي".

وعن الانتخابات المقررة بأوكرانيا في 25 من الشهر الحالي، قال شتاينماير "إن الوقت ضيق فعلا، لكن أوكرانيا تعتبر هذه الانتخابات حدثا مهما جدا، لأن شرعية السلطة الحالية والرئيس مشكوك فيها".