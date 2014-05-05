يعالون وليفني يدعوان لمحاربة حملة "دفع الثمن" بحزم

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، اليوم الاثنين، أن على إسرائيل محاربة جرائم الكراهية ضد العرب "بيد من حديد"، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال سبعة قاصرين يهود يشتبه في قيامهم بأعمال تخريبية عنصرية.

وتواجه السلطات الإسرائيلية ضغوطا متزايدة لكبح جماح تصاعد موجة أعمال "دفع الثمن"، التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون ومتطرفون يهود ضد أهداف فلسطينية أو عربية إسرائيلية، خاصة في الأسابيع الماضية.

وحذر معلقون من أن فشل السلطات الإسرائيلية المتزايد في وضع حد لهذه الظاهرة قد يؤدي إلى اندلاع رد فعل عنيف.

وقال يعالون في حفل أقيم في مقبرة في تل أبيب في ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى: "يجب علينا أن نصبح دولة تحارب العنصرية والعنف وكراهية الأجانب حتى النهاية".

وأضاف: "دولة يجب أن تحارب بيد من حديد ضد الإرهاب الذي يطلق عليه خطأ لقب "دفع الثمن"، وهو ظاهرة بشعة لا علاقة لها بالقيم والأخلاق اليهودية، والتي تهدف إلى إلحاق الضرر بالعرب فقط لأنهم عرب".

ومن جهتها، كانت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد دعت، أمس الأحد، إلى التعامل مع هجمات المستوطنين والمتطرفين اليهود ضد الفلسطينيين أو الإسرائيليين العرب كأعمال "إرهابية".

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منهجية تعرف باسم "دفع الثمن"، وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.

وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية، وإحراق سيارات ودور عبادة إسلامية ومسيحية، وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون، ونادرا ما يتم توقيف الجناة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلية إلى أن الشرطة الإسرائيلية لم تنجح في اعتقال غالبية منفذي الاعتداءات المعادية للعرب التي تضاعفت في الأشهر الأخيرة.

إلا أن متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية أعلنت، اليوم الاثنين، اعتقال أربعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يشتبه في قيامهم بخط شعارات "دفع الثمن"، وأخرى تمجد الحاخام مئير كاهانا، مؤسس حركة كاخ العنصرية المعادية للعرب، في موقع شمال غرب القدس.

كما تم اعتقال ثلاث فتيات إسرائيليات اتهمن بالبصق على كاهن مسيحي، أمس الأحد، قرب البلدة القديمة في القدس، حيث وجدت في حقائبهن أعلام إسرائيلية كتب عليها بالعبرية شعارات "دفع الثمن" و"الانتقام".