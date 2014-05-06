السودان: سفينتان حربيتان إيرانيتان بميناء بورتسودان

قال الجيش السوداني اليوم الاثنين إن سفينتين حربيتين إيرانيتين إحداهما فرقاطة والثانية سفينة إمداد رستا بميناء بورتسودان على البحر الأحمر، للتزود بالوقود وتبادل المعلومات مع البحرية السودانية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد في تصريحات صحافية أن القوات البحرية السودانية استقبلت السفينتين في إطار عملها الروتيني والمهام التي تضطلع بها.

وأوضح العقيد الصوارمي أن السفينتين قد رستا بميناء بورتسودان للتزود بالوقود وتبادل المعلومات مع قوات البحرية وستتابعان إبحارهما، مشيراً إلى أن الوجهة الأساسية لهما ليس السودان وإنما هو مجرد عبور .

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني إنه وفي إطار التواصل الاجتماعي سوف يسمح للمدنيين بزيارة السفينتين وفق الجدولة التي تنظمها الجهات المسؤولة .

ومن المنتظر أن تبقى السفينتان لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام بالميناء .

ودائماً ما يثير وجود السفن الحربية الإيرانية في ميناء بورتسودان جدلاً وسط المراقبين السياسيين، ودخلت المياه الإقليمية السودانية في سبتمبر من العام الماضي سفينتين حربيتيَّن إيرانيتيَّن، إحداهما مدمرة والأخرى سفينة تموين، ووصف الجيش السوداني حينها الأمر بأنَّه إجراء "دوري وعادي".

وزارت ميناء بورتسودان في أكتوبر من العام 2012 حاملة طائرات هليكوبتر ومدمرة إيرانيتان.