بالعراق.. نسبة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب 100%

بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعيدت النداءات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بحقوق الصحفيين وحرياتهم سواء داخل العراق أو خارجه، والداعية إلى تفعيل القوانين التي تحمي الصحفيين وتسعى إلى إيقاف العنف ضدهم، بعد أن تزايدت عمليات القتل والاعتقال ورفع القضايا الجزائية ضد العديد من الإعلاميين العراقيين.

وأعربت منظمة اليونسكو في بيان لها بهذه المناسبة عن قلقها العميق حيال الوضع في العراق؛ مشدّدة على أن "التوتّر السياسي، وعدم الاستقرار، والحرب السورية، وعدم استجابة السلطات والقوات الأمنية، هي من العناصر التي لها آثار سلبية جدّاً على أمن وسلامة الصحفيين واستقلالية الصحافة في العراق".

البيئة الأكثر خطورة

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي" إن مجمل الانتهاكات التي وثقها مرصد الحريات الصحفية لهذا العام بلغت 328 انتهاكاً، وصنفت بـ 103 حالة احتجاز واعتقال، و162 حالة منع وتضييق، و63 حالة اعتداء بالضرب، و4 هجمات مسلحة، و71 ملاحقة قضائية، و4 حالات إغلاق ومصادرة، في حين سجل هذا العام مقتل 20 صحفياً عراقياً".

وأضاف "ما يزال العراق البيئة الأكثر خطورة على حياة الصحفيين، وما يزال الجميع من مسؤولين تنفيذيين ومشرعين غير قادرين على وقف النزيف ومنع آلة القتل من حصد الأرواح البريئة التي تجهض دون مبالاة".

يذكر أن التقارير التي تصدرها لجان حماية الصحفيين تورد أن نسبة الإفلات من العقاب في العراق بلغت 100% بعد مقتل 100 صحفي خلال العقد الماضي.

وبذلك يحتفظ العراق بصدارة مؤشر إفلات قتلة الصحفيين من العقاب من بين بلدان العالم كافة.

الصحفيون العراقيون في مرمى النيران

وذكر تقرير لـ"مرصد الحريات الصحفية في العراق" شمل الانتهاكات والتجاوزات التي واجهها الإعلام العراقي للفترة من أيار/مايو 2013 ولغاية أيار/مايو "2014، أن الصحفيين العراقيين في 2014 دخلوا مرمى النيران من جهات مختلفة، باستهداف مباشر وعلى نحو يفوق السنوات الماضية وجاءت على نحو أحادي بسبب احتكار المعلومة من قبل أطراف الصراع، في ظل تقييد مقلق لحركة الصحفيين المستقلين.

واشتركت المؤسسة العسكرية العراقية، ومسلحون متطرفون ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، وجماعات مسلحة متمردة، في استهداف الصحفيين العراقيين، من خلال القتل، أو الاعتداء بالضرب، أو المنع من التغطية، أو الاعتقال غير القانوني.

