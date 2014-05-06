بان كي مون في جنوب السودان لدفع السلام

وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، إلى جنوب السودان للمطالبة بوضع حد لحرب دموية متواصلة منذ أربعة أشهر، رافقتها تحذيرات من حصول إبادة جماعية ومجاعة.

وأكد بيان للأمم المتحدة وصول الأمين العام إلى العاصمة جوبا في زيارة تستمر يوما واحدا فقط.

وأضاف البيان أن "الأمين العام دعا مرارا القيادات للتوصل إلى حل سياسي، ولوضع حد فوري للعنف الذي أسفر عن معاناة الكثيرين من المدنيين الأبرياء".

وكانت مصادر دبلوماسية أميركية قالت إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات اقتصادية على أفراد مؤثرين من طرفي الصراع بجنوب السودان خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن العقوبات ستتضمن حظرا على السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أموال تخضع للاختصاص القضائي الأميركي.

يذكر أن القوات الحكومية تقاتل مسلحين تابعين لمشار من أجل السيطرة على مدينة بنتيو النفطية الشمالية.