بدء محاكمة 255 شخصاً متهمين بالتظاهر في اسطنبول

بدأت في العاصمة التركية اسطنبول الثلاثاء محاكمة 255 شخصاً متهمين بالمشاركة في التظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، التي عصفت بتركيا في يونيو 2013.

والمتظاهرون الذين كان بينهم 7 أجانب متهمون بمجموعة من التهم، منها انتهاكات الحق في التظاهر وإلحاق أضرار بممتلكات خاصة أو أماكن عبادة والاعتداء على عناصر الأمن وإصابتهم بجروح والقيام بسرقات.

وطلب المدعي إنزال عقوبات بهم تصل إلى السجن 12 عاماً.

ومن الأفعال التي يحاكم عليها المتهمون، دخول عشرات المتظاهرين مسجد "دولوم بهجة" على ضفة البوسفور للإفلات من المواجهات مع قوات الأمن قرب مكاتب أردوغان في اسطنبول.

وآثار هذا الحادث غضب رئيس الحكومة التركية الذي اتهم المتظاهرين بدخولهم بأحذيتهم وشرب البيرة في المسجد.

ورداً على أسئلة الشرطة في تلك الفترة، نفى إمام المسجد نفياً قاطعاً ما قاله أردوغان، مؤكداً أن أيا من المتظاهرين لم يشرب البيرة في المسجد.

وخلال الجلسة الأولى الثلاثاء، بدأت مجموعة أولى من 32 متهماً بتقديم دفاعها.

وقررت المحكمة عقد الجلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس طوال شهر مايو على الأقل.