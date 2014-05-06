عقوبات أميركية على طرفي النزاع بجنوب السودان

قالت مصادر دبلوماسية أميركية إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات اقتصادية على أفراد مؤثرين من طرفي الصراع بجنوب السودان خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها، أن العقوبات ستتضمن حظرا على السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أموال تخضع للاختصاص القضائي الأميركي.

وقالت المصادر إن أفرادا من جانبي المتمردين والحكومة سوف تشملهم العقوبات.

وجاءت تلك الأنباء بعدما هدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بفرض عقوبات على زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار إذا رفض مفاوضات السلام.

ويأتي القرار أيضاً بعد أسبوع من زيارة كيري إلى جوبا، وإعلانِ الطرفين اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة شهر، لكن الاقتتال مستمر وبشراسة للسيطرة على مناطق في جنوب السودان.

وتقاتل القوات الحكومية مسلحين تابعين لمشار من أجل السيطرة على مدينة بنتيو النفطية الشمالية.