إسرائيل توقف ملاحقة الوزير شالوم المتهم بفضيحة جنسية

أوقف القضاء الإسرائيلي الأربعاء، ملاحقة وزير الطاقة سيلفان شالوم، على خلفية تهم بالاعتداء جنسياً على زميلة سابقة، بسبب التقادم.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل الإسرائيلية إن المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين وهو أيضا مستشار الحكومة اعتبر أن الوقائع المنسوبة لشالوم والتي وقعت قبل 15 عاما، سقطت بالتقادم.

وقامت الشرطة الإسرائيلية في أواخر آذار/مارس الماضي باستجواب الوزير (العضو في حزب الليكود اليميني) بعد تقديم امرأة كانت تعمل معه شكوى للشرطة.

ويسقط هذا النوع من الجرائم بالتقادم في إسرائيل بعد مرور عشر سنوات.

وبحسب البيان فإن الشرطة حققت أيضا في شكاوى قدمتها نساء أخريات ضد سيلفان شالوم دون التوصل إلى أدلة كافية لملاحقته قضائيا.

وأضاف البيان ان المدعي العام اعتبر بأنه "لا يوجد أي سبب لمواصلة التحقيقات".

وتحدثت وسائل الإعلام مطولا عن هذه الفضيحة مذكرة بالفضيحة السابقة المتعلقة بالرئيس السابق موشيه كتساف الذي يقضي منذ كانون الاول/ديسمبر 2011 حكما بالسجن بتهمة الاغتصاب.

ويعد شالوم مرشحا محتملا لخلافة شيمون بيريز في منصب رئيس الدولة، وسينتخب البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الرئيس المقبل في موعد لم يحدد بعد.

