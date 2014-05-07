انتخاب رئيس لبنان "مؤجل" للمرة الثالثة

لم يتمكن النواب اللبنانيون، اليوم الأربعاء، من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفا لميشال سليمان، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة الانتخاب. وكان البرلمان قد عقد جلسة أولى منذ أسبوعين لانتخاب رئيس، إلا أن الدورة الأولى من التصويت لم تأت لأحد من المرشحين بالأغلبية المطلوبة، فيما تعطّل النصاب المطلوب في الدورة الثانية، بعد انسحاب نواب من قوى "8 آذار".

وعاد البرلمان ليجتمع في جلسة ثانية الأسبوع الماضي، إلا أن الجلسة لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب مرة أخرى.

وفي جلسة اليوم أيضاً، لم يكتمل النصاب القانوني (86 نائباً)، إثر تغيب نواب قوى "8 آذار" عن الجلسة، مما دفع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى تحديد موعد جديد لجلسة الانتخاب وهو الخميس 15 مايو الجاري.

وتنتهي المهلة القانونية لانتخاب رئيس جديد للبلاد في 25 مايو، ويعتبر البرلمان في حال انعقاد دائم (كهيئة انتخابية وليس تشريعية) اعتبارا من الخميس 15 مايو وذلك بسبب دخوله "مهلة الـ10 الدستورية".

وفشل البرلمان في التوافق على رئيس جديد يعود للخلاف بين الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين على مرشح مقبول من الطرفين. ولا يزال رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع المرشح المعلن من قوى "14 آذار"، بينما لم تعلن قوى "8 آذار" مرشحها الرسمي.