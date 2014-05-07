مقتل متشدد مسؤول عن قتل ضابط الأمن الفرنسي في صنعاء

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن اليمن أعلن اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن قتلت بالرصاص المتشدد المسؤول عن قتل ضابط الأمن الفرنسي الذي قتل منذ أيام.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية: "إن الرجل الذي عرفت اسمه بأنه وائل عبدالله مسعود الوائلي هو العقل المدبر وراء عدد من الهجمات الأخرى على غربيين بما في ذلك خطف زوجين هولنديين قبل عدة شهور".

وكان مراسل "العربية" في صنعاء أفاد بمقتل فرنسي وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح في العاصمة اليمنية، وذلك تزامناً مع استمرار العملية العسكرية ضد القاعدة في جنوب اليمن، والمستمرة لليوم السابع على التوالي.

وقال مصدر أمني إن فرنسياً يعمل حارساً في سفارة بلاده قتل وأصيب آخر بالرصاص، عندما أطلق مسلحون النار على سيارتهما في حي حدة الدبلوماسي في صنعاء، وأضاف المصدر أن سائق الفرنسيين اليمني الجنسية أصيب أيضاً في الهجوم وتمكن المسلحون من الفرار.

ولم تمر الحملة العسكرية والأمنية التي يشنها الجيش اليمني منذ أيام على معاقل مسلحي القاعدة في محافظتي أبين وشبوة بهدوء على سكان العاصمة اليمنية، حيث تواصلت الهجمات التي تشهدها المدينة من حين لآخر.

وأعلنت مصادر أمنية صباح اليوم أن الرائد محمد قوزع ضابط أمن معهد الموسيقى العسكرية لقي مصرعه على يد مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية، كما تعرضت حافلة نقل تابعة لوزارة الدفاع لتفجير في منطقة التحرير بوسط العاصمة، ما أسفر عن إصابة عدد من الجنود.