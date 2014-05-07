295 قتيلا على الأقل في الفلوجة منذ بداية العام 2014

قتل في أعمال العنف في مدينة الفلوجة العراقية التي يسيطر عليها مسلحون متطرفون منذ بداية العام نحو 300 شخص وأصيب نحو 1300 آخرين بجروح في خمسة أشهر من المواجهات، وفقاً لمصدر طبي.

وأوضح الطبيب أحمد شامي من مستشفى الفلوجة العام أن المستشفى تلقى جثث 295 شخصاً قتلوا في أعمال العنف منذ 30 ديسمبر 2013 في الفلوجة والمناطق المحيطة بها، وعالج1296 شخصاً.

ويسيطر مسلحون من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وآخرون ينتمون إلى تنظيمات متطرفة مناهضة للحكومة منذ بداية العام الحالي على مدينة الفلوجة.

ويفرض الجيش العراقي حصاراً على الفلوجة ويخوض معارك مع جماعات مسلحة في محيطها.