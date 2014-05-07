7 قتلى في قصف مدفعي استهدف الفلوجة

قتل سبعة أشخاص، بينهم امرأة وطفلان، وأصيب 45 شخصا آخرون بجروح، جراء قصف استهدف خلال الساعات الماضية مدينة الفلوجة الواقعة غرب بغداد، حسبما أفادت مصادر طبية ومحلية الأربعاء.

وقال الطبيب أحمد شامي رئيس أطباء مستشفى الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) إن "سبعة أشخاص بينهم امرأة وطفلان قتلوا، وأصيب 45 بينهم أربعة نساء و12 طفلا بجروح جراء قصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في المدينة".

وأضاف أن "القصف وقع بين التاسعة (18:00 تغ) من مساء أمس (الثلاثاء) واستمر حتى الثانية بعد منتصف الليل، في أحياء متفرقة في وسط وجنوب مدينة الفلوجة".

وأشار إلى تعرض مستشفى المدينة، التي تقع في وسط الفلوجة، إلى أضرار مادية جراء إصابة أقسام منها في القصف.

وأكد محمود الزوبعي أحد زعماء عشائر الفلوجة "وقوع سلسلة انفجارات ليلة أمس هزت مدينة الفلوجة وأدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، وإلى أضرار مادية كبيرة في أحياء متفرقة".

واستهدف القصف أحياء الضباط والجمهورية، وكلاهما وسط الفلوجة، والعسكري والحي الصناعي في شرق وجنوب شرق المدينة، وأحياء أخرى بينها نزال والشهداء وجبيل، جميعها تقع إلى جنوبها، بحسب الزوبعي.

ويسيطر مسلحون من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) وآخرون ينتمون إلى تنظيمات متطرفة مناهضة للحكومة منذ بداية العام الحالي على مدينة الفلوجة.

ولم يتضح مصدر القصف، إلا أن الجيش العراقي الذي يفرض حصارا على المدينة ينفذ عمليات قصف متواصلة ضد أحياء فيها.