العراق.. اجتماعات مكثفة تسبق إعلان نتائج الانتخابات

عقد عدد من الأحزاب والقوى السياسية العراقية، اجتماعاً في أربيل لبحث تشكيل تحالفات سياسية جديدة قبيل تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في ائتلاف متحدون للإصلاح، طلال الزوبعي، إن وفداً من الائتلاف وممثلي كتل أخرى سيبحثون مع قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني، آليات تشكيل تحالف جديد، للحيلولة دون حصول رئيس الوزراء نوري المالكي على ولاية ثالثة.

وتأتي هذه التحركات إثر ظهور بعض النتائج الأولية للانتخابات النيابية، والأنباء التي تشير إلى فوز بعض الأطراف السياسية، ومنها ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي.

ويرى مراقبون أن البلاد شهدت خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء أزمات كبيرة، ولا يمكن إعادة هذه التجربة.

وكانت كتلة التحالف الكردستاني قد أكدت في الآونة الأخيرة أن الأكراد لن يتحالفوا مرة أخرى مع "ائتلاف دولة القانون"، وأن عودة المالكي للحكم تعتبر أمراً مستحيلاً.