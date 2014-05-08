العراق.. جثة مفخخة لشرطي تقتل والده وشقيقه

انفجرت جثة مفخخة تعود إلى شرطي عراقي اختطف في وقت سابق لدى معاينتها من قبل أفراد عائلته، اليوم الخميس، شمال العراق، ما أدى إلى مقتل والد الضحية وشقيقه، وفقاً لمصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة رائد في شرطة الشرقاط، 290 كلم شمال بغداد: "تم العثور اليوم على جثة تعود لشرطي اختطف مساء أمس (الأربعاء)، تبين في وقت لاحق أنها مفخخة".

وأضاف "انفجرت الجثة لدى اقتراب أفراد عائلة الشرطي منها، ما أدى إلى مقتل والده وشقيقه، إلى جانب إصابة شقيق آخر له".

وأكد طبيب في مستشفى الشرقاط تفاصيل الحادث.

وفي موازاة ذلك، قتل شخصان على الأقل، وأصيب ثمانية بجروح في انفجار سيارة مفخخة في بغداد، وفقا لضابط برتبة عقيد في الشرطة ومصدر طبي رسمي.

ويشهد العراق منذ أكثر من عام أسوأ موجة أعمال عنف منذ النزاع الطائفي بين السنة والشيعة بين عامي 2006 و2008.

وقتل أكثر من ألف شخص في أعمال العنف اليومية هذه في شهر أبريل الماضي في أنحاء متفرقة من البلاد، وفقا لأرقام وزارات الدفاع والداخلية والصحة.