الكويت..مخاوف من حملات جمع أموال لتسليح مقاتلي سوريا

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بوسترات لحملات شعبية في الكويت وقطر تهدف إلى جمع الأموال لشراء الأسلحة للمقاتلين في سوريا، فيما اعتبره البعض دعماً معلناً للجماعات المتطرفة في سوريا كجبهة النصرة وتنظيم دولة العراق والشام "داعش".

يأتي ذلك وسط انتقادات بعدم وجود إجراءات حكومية لوقف هذا النوع من الحملات.

يذكر أن الخزانة الأميركية كانت قد حذرت من جامعي الأموال في الكويت. كما اتهم مساعد وزير الخزانة الأميركي، ديفيد كوهين، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي نايف العجمي بدعم هذه الجماعات في سوريا.

وتعليقاً على الموضوع، فقد أكد الكاتب والمحلل السياسي حسين الفيلكاوي، في مداخلة مع قناة "العربية" من الكويت أن ما يحصل اليوم من جمع تبرعات يعد أمراً خطيراً، وقد تم التحذير منه قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أن المبالغ التي وصلت لها تلك التبرعات قد تكون كبيرة جداً.

وأضاف أن هناك وحدة رقابة على الجمعيات الأهلية بالكويت، لكن للأسف هذه الجمعيات دائماً يحرر ضدها مخالفات بسبب جمعها تبرعات دون أي رقابة.