رايس في إسرائيل: واشنطن ستمنع إيران من امتلاك النووي

أكدت مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، سوزان رايس، اليوم الخميس، خلال زيارتها الى إسرائيل "التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي"، وفق بيان رسمي أميركي.

وبدوره شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أن "أفضل طريقة لمحاربة السلاح النووي الإيراني هي منع وجوده"، وذلك خلال احتفال في نتانيا (غرب) لمناسبة الذكرى الـ69 لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف نتنياهو، أمام حشد غالبيته من الجنود القدامى في الجيش الأحمر الذين حاربوا ألمانيا النازية، أن "هدف المحادثات الحالية مع إيران يجب أن يكون منعها من الوصول الى السلاح النووي، هذا هو موقفنا وينبغي أن يكون أيضا موقف الذين يريدون تفادي العودة الى التهديد بالإبادة من قبل حكم متشدد".

وخلال اجتماع ثنائي في القدس، أجرت رايس وفريقها المرافق مع الإسرائيليين "مشاورات معمقة حول كافة جوانب التحدي الذي تمثله إيران وتعهدوا بمواصلة التنسيق غير المسبوق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالتزامن مع المفاوضات"، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

وتابع البيان أن "الوفدين تبادلا وجهات النظر بصدق وبشكل مكثف حول قضايا إقليمية وثنائية أساسية".

وفي فبراير الماضي، دافعت رايس عن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي تعرض لحملات تهجم من قبل وزراء إسرائيليين بعد انتقاده إسرائيل إثر فشل مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.

وتستأنف إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني في 13 مايو في فيينا.