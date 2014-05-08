مدير بالأمن القومي الأميركي: روسيا "تتحكم" بسنودن

اعلن المدير السابق لوكالة الأمن القومي الأميركي الجنرال كيث الكسندر الخميس، أن السلطات الروسية "تتحكم" بعميل الاستخبارات الاميركي الفار ادوارد سنودن، مضيفا أن التسريبات التي قام بها سنودن يمكن أن تكلف ارواحا.



وقال الكسندر الذي تقاعد من منصبه في اذار/مارس لمجلة "استراليان فايننشال ريفيو" ان روسيا تريد الاستفادة إلى أقصى حد من الاضرار التي ألحقتها التسريبات التي قام بها سنودن بحق الولايات المتحدة.



وأضاف الكسندر "أعتقد أن الإستخبارات الروسية تتحكم به، لا أعلم متى بدا ذلك تماما ولا إلى اي مستوى وصل".



وتابع "اظن أن الاستخبارات الروسية هي من يحرضه على افعاله، علينا ان ندرك ايضا أنهم سيسمحون له فقط بما يعود بالفائدة على روسيا او يمكن ان تزيد من مصداقيته، لن يتركوه يقوم بما يمكن ان يؤذيهم".



وحصل سنودن المتعاقد السابق مع جهاز الأمن القومي على حق اللجوء المؤقت إلى روسيا في اب/اغسطس 2013 بعد سلسلة من التسريبات كشفت قيام الاستخبارات الاميركية بالتجسس في الداخل والخارج على نطاق واسع.



وتابع الكسندر أن التسريبات التي قام بها سنودن "ألحق أكبر ضرر بكل أجهزتنا الاستخباراتية على الاطلاق، اكبر ضرر على الاطلاق وكان له تاثير كبير جدا على قدرة هذه الأجهزة المشتركة على حماية أمننا وشعبنا".



وأضاف "اعتقد أن التسريبات ستكلف أشخاصا حياتهم في نهاية المطاف لأننا لن نكون قادرين على حمايتهم اذ أن قدراتنا لم تعد فعالة بسبب تلك التسريبات".



وقال ألكسندر "تذكروا في 1998 عندما تسرب أننا نراقب اتصالات أسامة بن لادن عبر هاتفه العامل بالأقمار الاصطناعية، بعد ذك لم نعد نرصد اتصالاته وتمكن من التحرك والتخطيط لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 بكل حرية".



وحول الامن، قال الكسندر أن التهديد الأكبر هو الإرهاب والهجمات الالكترونية ومما يزيد من هذا التهديد "التصدعات الجيوسياسية المتزايدة بوتيرة مقلقة".



