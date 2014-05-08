واشنطن تغلق سفارتها في اليمن لدواعٍ أمنية

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء إغلاق سفارتها في اليمن أمام الجمهور، مشيرة إلى "الهجمات الأخيرة على مصالح غربية" في هذا البلد، الذي تتمركز فيه شبكة القاعدة الإسلامية المتطرفة.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان جاء بعد يومين من مقتل فرنسي في الحي الدبلوماسي بصنعاء إن هذه "الهجمات والمعلومات التي تلقيناها مقلقة بما يكفي لاتخاذ هذه الإجراءات الاحتياطية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي في بيان "نواصل تقييم الوضع الأمني كل يوم وسنعيد فتح السفارة للجمهور فور رؤيتنا إنه أصبح ملائما."

وأضاف البيان "الهجمات الأخيرة على أهداف غربية والمعلومات التي وصلت إلينا جعلتنا قلقين بشكل كافٍ لاتخاذ هذه الخطوة الاحترازية".