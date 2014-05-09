جيش نيجيريا أبلغ مسبقاً بخطف التلميذات لكنه لم يتحرك

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن الجيش النيجيري أبلغ مسبقاً بهجوم جماعة "بوكو حرام" الذي أدى إلى خطف أكثر من 200 تلميذة في منتصف أبريل، لكنه لم يتخذ أي تدبير فوري لمنع ذلك.

وقالت المنظمة في بيان إن "شهادات قاسية جمعتها منظمة العفو الدولية، تكشف أن قوات الأمن النيجيرية لم تتحرك على إثر تحذيرات تلقتها بشأن هجوم مسلح محتمل لبوكو حرام ضد المدرسة الداخلية الحكومية في شيلبوك، والذي أدى إلى عملية الخطف هذه".

وقالت المنظمة إنها تلقت معلوماتها من "مصادر موثوقة".

وأضاف البيان أن "منظمة العفو الدولية تلقت التأكيد (...) بأن المقر العام للجيش في مايدوغوري أبلغ بهجوم وشيك بعيد الساعة 19 (18:00 تغ) في 14 أبريل، أي قرابة أربع ساعات قبل أن تشن بوكو حرام هجومها" في مدينة شيلبوك في ولاية بورنو (شمال شرق البلاد).

لكن الجيش لم يتمكن من جمع القوات الضرورية لوقف هذا الهجوم "بسبب الموارد الضعيفة التي لديه وخشية مواجهة مجموعات مسلحة (إسلامية) أفضل تجهيزا في غالب الأحيان"، بحسب منظمة العفو الدولية.

هذا ووصل خبراء أميركيون وبريطانيون إلى نيجيريا، اليوم الجمعة، للمشاركة في عمليات البحث عن التلميذات، كما أعلنت السفارة الأميركية ووزارة الخارجية البريطانية.

وقالت روندا فيرغوسون اغوستس المتحدثة باسم السفارة الأميركية: "لقد وصلوا (...) الفريق أصبح في نيجيريا". ولم تحدد مكان وجود هذا الفريق.

وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا أن واشنطن سترسل فريقاً عسكرياً يضم 10 عسكريين وخبراء من وزارتي الخارجية والعدل وعناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف.بي.اي).

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن "فريقاً من الخبراء البريطانيين سيقدم المشورة والمساعدة إلى السلطات النيجيرية لمواجهة خطف أكثر من 200 تلميذة وصل هذا الصباح إلى أبوجا".

ويضم الفريق البريطاني دبلوماسيين وخبراء من وزارة الدفاع. وأضاف البيان أن الفريق "لن يأخذ في الاعتبار الحوادث الأخيرة فحسب، بل أيضاً الحلول من أجل مكافحة الإرهاب على المدى البعيد لمنع حصول هذه الهجمات في المستقبل وللتغلب على بوكو حرام".

وعرضت الصين وفرنسا أيضاً تقديم مساعدتهما عبر تقاسم المعلومات التي تجمعها أجهزة الاستخبارات والأقمار الصناعية، وإرسال متخصصين.