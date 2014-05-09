مشاهير يطالبون بفتيات نيجيريا المختطفات من بوكو حرام

طالب عدد من المشاهير بعودة 276 تلميذة نيجيرية، تم اختطافهن من قبل جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتشددة حسبما نقلت مجلة "هاف بوست".

وبدأت الحملة التي أطلقها المشاهير من خلال إظهار دعمهم على وسائل التواصل الاجتماعية بالهاشتاغ # bringbackourgirls.

ميشيل أوباما، ملالا يوسفزاي وهيلاري كلينتون، لسن سوى بعض من كثير من المشاهير المشاركين في الحملة، وقام هؤلاء بحث القوات الحكومية لاستخدام التدخل العسكري من أجل تحرير الفتيات، وإرجاعهن سالمات.

وكانت جماعة "بوكو حرام" اختطفت الفتيات في 14 أبريل/نيسان المنصرم من مدرستهن في شمال شرق نيجيريا.

يذكر أن "بوكو حرام" جماعة متطرفة تعارض تعليم الفتيات.

وكانت مدرسة الفتيات سمحت لهن بتقديم الامتحانات النهائية، واتخذت قرارا بفتح المدرسة للامتحان، ولم يكن اتخاذ القرار سهلاً لأنه تم وسط مخاوف أمنية، في حين بقيت معظم المدارس في البلاد مغلقة.

وفي الوقت الذي نجت فيه بعض الفتيات، لا تزال العديدات منهن قيد الاحتجاز، وتشير التقارير إلى إجبار بعض الفتيات على الزواج القسري.

عائلات الفتيات المخطوفات شكلن جماعات للبحث، بينما رصدت الشرطة النيجيرية مبلغ 300 ألف يورو كمكافأة لمن يساعد في العثور على الفتيات، ولكن حتى اللحظة لا تزال تلك الجهود بلا فائدة تذكر.