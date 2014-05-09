مقتل سعودي وداغستاني من القاعدة في شبوة باليمن

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الجمعة، مقتل سعودي وخبير متفجرات داغستاني (روسي) من تنظيم القاعدة، كما أكدت القبض على عنصرين فرنسيين من أصل تونسي كانا يحاولان الفرار من خلال أحد المطارات.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول مقتل شخص في محافظة شبوة الجنوبية وصفته بأنه خبير متفجرات ويدعى تيمور الداغستاني، نسبة إلى انتمائه لجمهورية داغستان التابعة للاتحاد الروسي، كما أكد موقع وزارة الدفاع مصرع "الإرهابي السعودي" تركي عبدالرحمن الملقب بـ"أبي وهيب" في المحافظة نفسها.

إلى ذلك أكدت وكالة الأنباء الرسمية اعتقال فرنسيين اثنين من أصل تونسي، يبلغ كل منهما 32 سنة، وكانا في صفوف تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت بشرق البلاد، وذلك أثناء محاولتهما المغادرة من أحد المنافذ الجوية.

ويأتي ذلك فيما تتابع القوات اليمنية حملتها البرية ضد تنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين، إضافة إلى محافظة البيضاء جنوب صنعاء.

وكانت السلطات أعلنت عن مقتل عدة قياديين في القاعدة منذ إطلاق الحملة ضد التنظيم المتطرف في 29 أبريل، بينهم عدد من الأجانب، لا سيما جزائري وباكستاني وشيشاني وأوزبكي وكويتي و6 سعوديين من القاعدة في المعارك مع الجيش اليمني.

وأعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في وقت سابق أن 70% من عناصر القاعدة في اليمن هم من الأجانب، مشيراً إلى أن السلطات تحتفظ بجثث "عشرات" العناصر الأجانب والعرب، بينهم هولنديون وفرنسيون وألمان وبرازيليون.



