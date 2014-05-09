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مسلحون يهاجمون قصر الرئاسة اليمني ويقتلون 5 حراس

المصدر: صنعاء - حمود منصر، رويترز
قوات من الجيش اليمني
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لقي خمسة من حراس قصر الرئاسة اليمني مصرعهم، اليوم الجمعة، في اشتباكات مع مسلحين عند الحاجز الأمني الواقع في نهاية ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وتفيد المعلومات أن الموقع هوجم من قبل مسلحين مجهولين، كانوا يستقلون سيارتين، إحداهما من نوع نيسان، والثانية تويوتا هايلوكس، استخدموا الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وسُمع دوي إطلاق نار كثيف في المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي. وقال شهود إن الاشتباكات مستمرة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية" في اليمن، بتعرض موكب وزير الدفاع اليمني ورئيس جهاز الأمن، إلى كمين من قبل جماعة القاعدة، وذلك في طريق العودة من منطقة المحفد في أبين إلى عتق في محافظة شبوة، حصلت خلالها اشتباكات بين حراس الموكب وجماعة القاعدة دون إصابات.

وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد

وأفاد تقرير عن رويترز، نقلا عن مصدر أمني قوله إن وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد، نجا الجمعة من محاولة اغتيال نفذها من يشتبه في أنهم متشددون من تنظيم القاعدة في جنوب اليمن.

وقال المصدر إن مسلحين هاجموا أحمد وعددا من كبار مسؤولي الأمن أثناء مرور موكبهم في محافظة شبوة. وقال المصدر "المسلحون فتحوا النار على الموكب، لكن لم يسفر ذلك عن مقتل أو إصابة أحد، الوزير سالم".

كلمات دالّة

#وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد, #اليمن, #القاعدة, #حرب, #إرهاب, #اغتيال, #محافظة شبوة, #محافظة أبين

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