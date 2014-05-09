مسلحون يهاجمون قصر الرئاسة اليمني ويقتلون 5 حراس

لقي خمسة من حراس قصر الرئاسة اليمني مصرعهم، اليوم الجمعة، في اشتباكات مع مسلحين عند الحاجز الأمني الواقع في نهاية ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وتفيد المعلومات أن الموقع هوجم من قبل مسلحين مجهولين، كانوا يستقلون سيارتين، إحداهما من نوع نيسان، والثانية تويوتا هايلوكس، استخدموا الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وسُمع دوي إطلاق نار كثيف في المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي. وقال شهود إن الاشتباكات مستمرة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية" في اليمن، بتعرض موكب وزير الدفاع اليمني ورئيس جهاز الأمن، إلى كمين من قبل جماعة القاعدة، وذلك في طريق العودة من منطقة المحفد في أبين إلى عتق في محافظة شبوة، حصلت خلالها اشتباكات بين حراس الموكب وجماعة القاعدة دون إصابات.

وأفاد تقرير عن رويترز، نقلا عن مصدر أمني قوله إن وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد، نجا الجمعة من محاولة اغتيال نفذها من يشتبه في أنهم متشددون من تنظيم القاعدة في جنوب اليمن.

وقال المصدر إن مسلحين هاجموا أحمد وعددا من كبار مسؤولي الأمن أثناء مرور موكبهم في محافظة شبوة. وقال المصدر "المسلحون فتحوا النار على الموكب، لكن لم يسفر ذلك عن مقتل أو إصابة أحد، الوزير سالم".