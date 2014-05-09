البيت الأبيض يسمي سفيراً جديداً للعراق

أعلن البيت الأبيض قيام الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بتعيين ستيوارت جونز سفيرا جديدا لبلاده لدى العراق خلفاً للسفير الحالي روبرت ستيفن بيركروفت.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن "أوباما سيرشح دبلوماسيين اثنين لهما خبرات طويلة في الشرق الأوسط ليكونا سفيري الولايات المتحدة في العراق ومصر".

وأضاف البيان أن "روبرت ستيفن بيركروفت الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة في بغداد منذ عام 2012 رشح ليكون سفير الولايات المتحدة في القاهرة، فيما اختار ستيوارت جونز الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة في الأردن منذ 2011 ليكون السفير الجديد لبلاده في العراق".

وأشار البيت الأبيض، بحسب بيانه، إلى أن "السفيرين يحتاجان إلى مصادقة تعيينهما من مجلس الشيوخ الأميركي".

ويعد بيكروفت من الأعضاء الكبار في السلك الدبلوماسي، وبدأ عمله سفيراً لدى العراق في الثاني والعشرين من يوليو 2012، والتحق بيكروفت لأول مرة بالسفارة الأميركية في بغداد كنائب لرئيس البعثة الدبلوماسية في الرابع عشر من شهر يوليو 2011، كما سبق أن شغل قبل انضمامه إلى البعثة الدبلوماسية في العراق منصب سفير واشنطن في الأردن.

من هو ستيورات جونز؟

يعد السفير الأميركي الجديد لدى العراق، ستيوارت جونز، من الشخصيات غير البعيدة عن الشأن العراقي، فقد خدم بالسلك الدبلوماسي في السفارة الأميركية في بغداد عدة سنوات قبل أن يتم تعيينه سفيراً لبلاده في الأردن.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في ساعة متأخرة من ليلة، أمس الخميس، عن اختياره من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما ليكون سفيراً للولايات المتحدة ببغداد.

جونز هو العضو الوظيفي للخدمة الخارجية للولايات المتحدة، وتولى منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأردن في 21 يوليو 2011.

وشغل سابقا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في بغداد من عام 2008-2010، كما شغل جونز منصب نائب مساعد وزيرة الخارجية في مكتب وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية من عام 2005-2008، وشغل أيضاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في القاهرة.

وقد شغل السفير الأميركي الجديد لدى العراق منصب "منسق محافظة" في محافظة الأنبار، وفي مجلس الأمن القومي في منصب المدير القطري للعراق من 1994-1996، وكان مساعدا خاصا لممثل الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة.

وتشمل جولات جونز الخارجية الأخرى تركيا والسلفادور وكولومبيا، وهو خريج من جامعة ديوك وكلية الحقوق بجامعة ولاية بنسلفانيا.