أردوغان يتهم نقيب المحامين بالوقاحة ويغادر غاضباً

قاطع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان -الذي كان في حالة غضب- نقيب المحامين الأتراك، اليوم السبت، متهما إياه بالوقاحة، لحديثه لوقت أطول مما ينبغي وبشكل انتقاد، قبل أن يخرج مسرعا من القاعة.

وأظهر المشهد الانفعالي أن التوتر لايزال محتدما بعد انتخابات مجلس البلدية المتنازع عليها، والتي أجريت في مارس، وفي ظل تكهنات بأن أردوغان سيسعى للظفر بمقعد الرئاسة في انتخابات أخرى ستجرى في أغسطس.

وقاطع أردوغان خطابا كان يلقيه نقيب المحامين، متين فايز أوغلو في أنقرة، قائلا إن خطابه سياسي حافل بالأباطيل، وذلك بعد أن شكك الأخير في أداء الحكومة بعد زلزال ضرب محافظة فان الجنوبية الشرقية في 2011.

وهب أردوغان صائحا وهو يلوح في وجه فايز أوغلو: "أنت تتحدث بالأباطيل. كيف يمكن أن تكون هناك وقاحة بهذا الشكل؟". وكان فايز أوغلو يقف على منصة، ورفض التوقف عن الكلام خلال المشهد الذي بثته شبكة "سي إن إن تورك".

وعبر أردوغان عن إحباطه، لأن فايز أوغلو -الذي سبق له انتقاد ملاحقة خصوم أردوغان السياسيين جنائيا- خالف البروتوكول بحديثه لمدة ساعة، قبل أن يغادر القاعة في أنقرة.

وكانت هذه نوبة غضب غير معتادة حتى من أردوغان أكثر زعماء تركيا شعبية خلال نصف قرن، والذي يستميل الكثير من الأتراك بشخصيته الصارمة.

وفي الشهر الماضي، ندد رئيس المحكمة الدستورية بالانتقادات السياسية "المفرطة" لمحكمته في خطاب حضره أردوغان الذي ظل صامتا تماما خلال المراسم. وقال في وقت لاحق بعد مغادرته القاعة، إنه شعر بالحزن من كلمات رئيس المحكمة هاشم قليج.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية عام 2009، غادر أردوغان المسرح بعد خلاف مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس.

ولم يعلن أردوغان -الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات- بعد عن عزمه الترشح للرئاسة، لكن اهتمامه بالمنصب مقبول على نطاق واسع.

ورغم أن منصب الرئاسة شرفي إلى حد بعيد فهو لايزال المنصب الأرفع في البلاد، وكان يتولاه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الدولة التركية الحديثة.

وتأتي مساعي تولي الرئاسة بعد عام صعب لأردوغان شمل أكبر احتجاجات معادية للحكومة منذ عقود، بسبب ما يراه البعض استبدادا منه، وبعد فضيحة فساد مست أفرادا في أسرته وأعضاء في الحكومة.