اتفاق على وقف النار بين سلفا كير وزعيم المتمردين

قال وسيط إقليمي، إن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار اتفقا الجمعة على وقف إطلاق النار بعد تعرضهما لضغط دولي مكثف لإنهاء اقتتال قبلي أثار المخاوف من تحوله إلى إبادة جماعية.

ويمثل اتفاق الجمعة، بين الزعيمين في إثيوبيا المرة الأولى التي يلتقي فيها الاثنان مباشرة منذ اندلاع العنف منتصف ديسمبر، بعد صراع طويل على السلطة. وتصافح كير ومشار قبل الاجتماع.

واتفق الاثنان أيضا على تشكيل حكومة انتقالية توفر أفضل فرصة لقيادة البلاد نحو الانتخابات التي تجرى العام القادم رغم عدم وجود قرار فوري بشأن من سيكون ضمن تلك الحكومة المؤقتة.

وكان شاهد من رويترز قال: "إن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار اجتمعا الجمعة للمرة الأولى منذ تفجر القتال في أحدث دولة إفريقية في ديسمبر".