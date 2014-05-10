الأمم المتحدة تدعو لتهدئة التوتر بين الصين وفيتنام

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة، الصين وفيتنام إلى التحلي بضبط النفس في بحر الصين الجنوبي.

وقال فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمين العام: "إن بان، سجل بقلق تصاعد التوتر منذ بضعة أيام في بحر الصين الجنوبي خصوصا بين الصين وفيتنام".

مضيفا أنه يطلب حالا من الأطراف المعنية أن تتحلى بأعلى درجات ضبط النفس وتسوية الخلاف بشكل سلمي ويتطابق مع القوانين الدولية وضمنها ميثاق الأمم المتحدة.

وتصاعد التوتر فجأة بين الصين وفيتنام بعد أن أعلنت بكين الأسبوع الماضي تركيز معدات حفر آبار في هذا البحر الذي تتنازع الدولتان السيادة عليه.

وشهدت المنطقة المحيطة بتلك الآبار في الأيام الأخيرة العديد من الحوادث بين بوارج صينية وفيتنامية وسط تبادل الاتهام بالمسؤولية عنها بين البلدين.