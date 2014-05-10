اليمن يواصل حربه على القاعدة والجيش يقتل 7 إرهابيين

أفاد مراسل "العربية"، في اليمن، فجر السبت، بأن الجيش قتل 7 من عناصر تنظيم القاعدة. وفي وقت سابق الجمعة، سقط 6 قتلى وعدد من الجرحى في اشتباكات بين قوات الجيش اليمني والقاعدة، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وفي تطور آخر، صرح مصدر أمني مسؤول بأن 11 شرطياً من قوة حماية المنشآت وكبار الشخصيات أصيبوا الجمعة في اليمن في انفجار حافلة كانت تقلهم في حي يضم السفارتين البريطانية والقطرية في شرق صنعاء. وذكر المصدر، أن الانفجار الذي تزامن مع استمرار الحملة العسكرية ضد القاعدة في جنوب البلاد، أسفر عن سقوط جرحى، بينهم ستة إصابتهم خطيرة.

من جهتها، أعلنت اللجنة الأمنية العليا، الجمعة، مقتل أحد قياديي تنظيم القاعدة في اليمن، ويدعى شايف محمد سعيد الشبواني، ويشتبه في تورطه في اعتداءات وخطف أجانب، وذلك في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في صنعاء خلال الليل.

وفي تطور ملفت جرى أمس الجمعة، لقي خمسة من حراس قصر الرئاسة اليمني مصرعهم، في اشتباكات مع مسلحين عند الحاجز الأمني الواقع في نهاية ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء. وأفادت المعلومات أن الموقع هوجم من قبل مسلحين مجهولين، كانوا يستقلون سيارتين، إحداهما من نوع نيسان، والثانية تويوتا هايلوكس، استخدموا الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية" في اليمن، بتعرض موكب وزير الدفاع اليمني ورئيس جهاز الأمن، إلى كمين من قبل جماعة القاعدة، وذلك في طريق عودته من منطقة المحفد في أبين إلى عتق في محافظة شبوة، حصلت خلالها اشتباكات بين حراس الموكب وجماعة القاعدة دون إصابات.

