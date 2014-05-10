العراق.. مصرع 14 بالفلوجة في قصف لقوات المالكي

لقي 14 مدنياً عراقياً في مدينة الفلوجة مصرعهم، اليوم السبت، جراء قصف نفذته قوات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "العربية" في العراق بأن قوات المالكي بدأت عملية عسكرية لاقتحام الفلوجة من 5 محاور، وشوهدت تحصينات كبيرة عند مداخل المدينة.

وتستهدف عمليات قصف أحياء في مدينة الفلوجة التي تشهد اشتباكات منذ أكثر من 4 أشهر، وسط أنباء عن التحضير لاقتحامها.

وتأتي عمليات القصف غداة شن قوات الأمن العراقية عمليات لاستعادة مناطق قرب مدينة الفلوجة التي لا تبعد كثيراً عن بغداد، في خطوة لهجوم نهائي، وسط أنباء تفيد بتحضيرات لاقتحام المدينة من قبل قوات المالكي، إلا أن هجوماً من هذا القبيل من غير المحتمل أن يحدث في وقت قريب، حيث تناضل قوات الأمن منذ حوالي السنة لاستعادة مناطق من سيطرة المسلحين في الأنبار.

ويخشى أن يؤدي هجوم كبير على المدينة إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وإلحاق أضرار كبيرة بالبنى التحتية.