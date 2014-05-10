النطق بالحكم في فضيحة "المحلة" الجنسية في 7 يونيو

قرر المستشار محمد منير، رئيس محكمة جنح أول المحلة، حجز قضية عبدالفتاح الصعيدي، مدرب الكاراتيه بنادي بلدية المحلة لجلسة 7 يونيو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.

وأصدر القاضي قرارا بسرية جلسات وحظر النشر في القضية رقم 8266 بدائرة أول، والمتهم فيها الصعيدي، مدرب الكاراتيه، بممارسة أعمال الرذيلة وأعمال منافية للآداب العامة مع 25 سيدة داخل صالة الألعاب الرياضية الملحقة بنادي بلدية المحلة.

يذكر أن رئيس نيابة أول المحلة أمر فريقا من أعضاء النيابة العامة بمعاينة صالة الألعاب الرياضية ومطابقتها بما تم تناوله من عروض فيديوهات مصورة بكاميرات عالية الجودة لوقائع الرذيلة بين إحدى السيدات والمدرب.

كان محمد مندي، المحامي بمحكمة الجنايات، وكيلاً عن أ. أ. أ (سائق - مصري مغترب بالمملكة السعودية)، تقدم ببلاغ رسمي للمستشار إبراهيم السعود، المحامي العام للنيابات شرق طنطا الكلية، وشملت شكواه زوجة موكله، وذلك بتوجيه عدة اتهامات لها بممارسة الرذيلة، ومضاجعة المدرب المتهم داخل صالة ألعاب.

وقرر بهجت عرفة، المستشار القانوني لنادي بلدية المحلة، رفع دعوى قضائية بتعويض مليون جنيه ضد المدرب لقيامه بالتشهير بالنادي وأعضائه.