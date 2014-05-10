مقتل شخص حاول التسلل من الأردن إلى سوريا

أعلن الجيش الأردني في بيان الجمعة، أن مواطناً من جنسية عربية قتل برصاص قوات حرس الحدود لدى محاولته التسلل من المملكة إلى سوريا.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله: "إن قوات حرس الحدود أطلقت النار على شخص من جنسية عربية حاول التسلل من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية فجر الجمعة ما أدى إلى مقتله".

وأضاف، "أن قوات حرس الحدود أطلقت النار بعد أن قامت بتحذيره عدة مرات والنداء عليه لكنه لم يمتثل". ولم يعط البيان أي تفاصيل أخرى حول القتيل.

من جهة أخرى، أشار المصدر، إلى "أن قوات حرس الحدود قامت بإخلاء ثمانية أشخاص مصابين من الجنسية السورية عبروا الحدود مع مجموعة اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم خلال الـ24 الساعة الماضية 626 لاجئا استقبلتهم قوات حرس الحدود".

وعززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني.

وتؤوي المملكة أكثر من نصف مليون سوري لجأوا إليها هربا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011.

وأعلن حرس الحدود مطلع العام الحالي تزايد عمليات التهريب وتسلل الأفراد بين الأردن وسوريا بنسبة تصل إلى 300%.