إسرائيل تنفي قيامها بأي نشاط تجسسي بالولايات المتحدة

نفى وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز السبت ما أوردته مجلة نيوزويك الأميركية من أن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه الاتهامات هدفها تخريب العلاقات بين البلدين.

وقال شتاينتز، بحسب ما نقلت عنه كل من القناة الأولى في التلفزيون العام والإذاعة العسكرية، إن هذه الاتهامات "تعطي الانطباع بأن أحدهم يحاول تخريب التعاون الممتاز بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الاستخبارات".

وأضاف "في كل اجتماعاتي مع المسؤولين عن الاستخبارات الأميركية ومع السياسيين المسؤولين عنهم، لم أسمع أبدا أدنى شكوى" تتعلق بوجود نشاط تجسسي إسرائيلي في الولايات المتحدة.

وكانت مجلة نيوزويك قالت الثلاثاء إن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة أكثر من أي حليف آخر، وإن هذه الأنشطة وصلت إلى مستويات مقلقة.

وأوضحت المجلة أن الأهداف الرئيسية للأنشطة التجسسية الإسرائيلية هي أسرار صناعية وتقنية أميركية، مشيرة إلى أن معلوماتها هذه استقتها من لقاءات سرية عقدت حول قانون سيسهل للإسرائيليين الحصول على تأشيرات دخول أميركا.

وبحسب المجلة، فإنه "ما من دولة أخرى قريبة من الولايات المتحدة تواصل تجاوز الخطوط المحددة للتجسس مثلما يفعل الإسرائيليون"، وذلك نقلا عن موظف سابق في لجنة للكونغرس حضر اجتماعا سريا في أواخر 2013.

وسبق للعديد من الوزراء الإسرائيليين أن نفوا هذه الاتهامات. ولكن نفي الوزير شتاينتز جاء بعد نشر نيوزويك معلومات جديدة عن هذه القضية الخميس.