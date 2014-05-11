الإفراج عن الهولنديين الثلاثة المختطفين في نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية مساء السبت، أنه تم الإفراج عن مواطنيها الثلاثة الذين خطفوا الأحد، على أيدي مسلحين في منطقة دلتا النيجر النفطية في جنوب نيجيريا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة جوهان دورنوارد: "يمكنني أن أؤكد أنه تم الإفراج عنهم وأنهم بخير"، مشيرة إلى أن السفير الهولندي في نيجيريا في طريقه إلى دلتا النيجر، حيث جرت عملية الخطف.

وأكدت المتحدثة، أنه ليس لديها أي معلومة عما إذا كان إطلاق سراح الرهائن قد تم مقابل دفع فدية أو عن موعد عودتهم إلى بلادهم.

وكان الخاطفون أفرجوا الثلاثاء، عن نيجيريين كانا برفقة الهولنديين الثلاثة. واختطف الخمسة الأحد أثناء زيارتهم لمستشفى بنته شركة النفط الأميركية "شيفرون". وهم يعملون سويا في مشروع إطلاق مجلة تعنى بشأن نيجيريا.

وكان أحد النيجيريين المفرج عنهما، وهو ناشط في مجال الدفاع عن البيئة يدعى سوني اوفيهي قال في مقابلة مع المحطة التلفزيونية الهولندية "ان او اس" : "إن الخاطفين كانوا يسعون خلف الهولنديين، وكانوا يصرخون أين هم البيض؟".

وأضاف، أنه كان مع زملائه الأربعة على متن قارب عندما اقترب منهم زورق من الخلف وأطلق المسلحون النار على محرك مركبهم لإجبارهم على التوقف، قبل أن يصعدوا إلى قاربهم.

ووفق محطة "ان او اس" ، فإن أحد الهولنديين معد برامج وثائقية، بينما يعمل الآخران، وهما رجل وامرأة، في دار الطباعة الهولندية "غيريتز وليفيرز".

وخطف عشرات الأجانب، من بينهم عاملون في قطاع النفط في منطقة دلتا النيجر المضطربة، وجرى الإفراج عن العديد منهم بعد دفع فدية.

ونتيجة مخاطر الخطف لا يتنقل العاملون في القطاع النفطي سوى برفقة حارس مسلح، الأمر الذي لا ينطبق على الصحافيين أو العاملين في المجتمع المدني.