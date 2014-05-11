توزيع صحف مقربة من حركة حماس في مدن الضفة

وزعت صحيفة فلسطين المقربة من حركة حماس، للمرة الأولى منذ سبع سنوات في مختلف مدن الضفة الغربية والقدس، وذلك بعد أن سمحت الحكومة الفلسطينية بطباعة الصحيفة وتوزيعها بشكل طبيعي، حسب ما تم التفاهم عليه بين حركتي حماس وفتح، في اتفاق المصالحة الذي وقع مؤخرا في قطاع غزة.

ومن المتوقع أيضا أن يبدأ توزيع صحيفتي الرسالة والاستقلال الصادرتين في قطاع غزة داخل مدن الضفة الغربية قريبا، بعد الاتفاق مع وزارة الإعلام في رام الله على بعض الأمور الإجرائية الخاصة بتكاليف الطباعة والتوزيع.

وفي المقابل، سمحت حماس للصحف الفلسطينية الأساسية الثلاث التي تصدر في رام الله والقدس، وهي الحياة والأيام والقدس، بأن توزع في قطاع غزة.

"العربية نت" استطلعت آراء مواطنين حول هذه الخطوة العملية لتنفيذ أحد بنود اتفاق المصالحة، وقد أبدى مواطنون تفاؤلهم من رؤية صحف قريبة من حماس توزع في الضفة الغربية، وصحف قريبة من فتح توزع في قطاع غزة.

وقال آخرون: "إن هذه الخطوات الإيجابية من شأنها أن تعزز الثقة بين الطرفين، وتدفعهم لمزيد من الخطوات في سبيل التنفيذ الكامل لاتفاق المصالحة".

أما من قرأ صحيفة فلسطين، فقال إنها لا تختلف كثيرا عن بقية الصحف، ولا يدري ما السبب في منعها أصلا من أن تباع في أسواق الضفة، أو منع الصحف الباقية من أن تباع في قطاع غزة، إذ إن هذه الصحف موجودة بنسخ إلكترونية على صفحات الإنترنت، ويمكن لأي شخص مطالعتها، سواء في الضفة أو في قطاع غزة.

وتحدث مصطفى البرغوثي، رئيس لجنة الحريات لـ"العربية.نت"، قائلا: "هذا اليوم انتهينا من ملف توزيع الصحف، الآن صحف غزة توزع في الضفة، والكعس كذلك، كما انتهينا من ملف حرية العمل السياسي، وموضوع إصدار جوازات السفر، والآن نعمل بشكل حثيث لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، على أمل أن تعزز هذه الخطوات الثقة بين الجانبين، وصولا إلى تشكيل حكومة توافقية وإجراء الانتخابات العامة".

وقد بدأت بوادر المصالحة بين فتح وحماس تظهر للعيان، من خلال تنفيذ بند حرية العمل السياسي، إذ أصبح أنصار حركة حماس يتحركون بحرية في مختلف مدن الضفة الغربية، رافعين رايات حركة حماس خلال التظاهرات والفعاليات الشعبية، وفي المقابل مازال أنصار فتح يطالبون بمزيد من حرية العمل السياسي في قطاع غزة.