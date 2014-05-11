جيش جنوب السودان والمتمردون يتبادلون الاتهامات

تبادل جيش جنوب السودان والمتمردون اليوم، الأحد، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار بعد ساعات من سريانه، وهي اتهامات ستثير استياء الوسطاء الدوليين الذين ضغطوا على الجانبين لوقف الصراع.

وقال فيليب أقوير المتحدث باسم الجيش لرويترز إن قواته هوجمت في ولاية الوحدة المنتجة للنفط، كما وقع هجوم آخر قرب بلدة بانتيو، وتحدث لول رواي كوانج المتحدث باسم قوات المتمردين عن انتهاكات من جانب الجيش في ولايتي الوحدة وأعالي النيل.

ولم يرد تأكيد مستقل على الفور للروايتين. ولم يصدر تعليق فوري من مسؤول من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن وجود أي انتهاكات.