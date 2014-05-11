شرطة نيويورك تجند مهاجرين مسلمين كمخبرين

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد أن شرطة مدينة نيويورك الأميركية جندت مهاجرين، أغلبهم مسلمون في السنوات التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر للعمل كمخبرين يتنصتون على رواد المقاهي والمطاعم والمساجد.

ونقلا عن وثائق حصلت عليها الصحيفة ومقابلات مع مسؤولين كبار سابقين وحاليين في الشرطة، ذكرت أن الشرطة سعت لتجنيد مهاجرين مثل بائع متجول للأطعمة من أفغانستان وسائق سيارات ليموزين من مصر وطالب من باكستان بعد اعتقال معظمهم بسبب مخالفات بسيطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشرطة قولهم إن محققين يعملون في وحدة تابعة لشرطة نيويورك عرفت باسم فريق سيتي وايد للاستجواب أجروا 220 مقابلة لهذا الغرض في الربع الأول من عام 2002 وأجروا مئات أخرى من المقابلات في أعوام تالية.

وقال مسؤولو الشرطة للصحيفة إن المقابلات كانت تطوعية لكن الصحيفة ذكرت أن مهاجرين مسلمين كثيرين تحدثت معهم شعروا بالخوف بسبب المقابلات.

وقال جون ميلر نائب المفوض المسؤول عن قسم الاستخبارات إن الوحدة نشأت بسبب الحاجة الماسة إلى مصادر لمكافحة الإرهاب بعد هجمات سبتمبر.

ونقلت نيويورك تايمز عنه قوله "كنا نبحث عن أشخاص يمكنهم أن يكونوا عينا على عالم الإرهاب.. لا يمكنك الحصول على معلومات دون أن تتحدث إلى الناس".

وأضاف أن الطريقة القديمة القائمة على استجواب السجناء فعالة، وتطبق هذه الطريقة الآن لمكافحة الإرهاب، لكن الصحيفة قالت إن العديد من المهاجرين المسلمين شعروا بأنه ما من خيار أمامهم سوى التعاون مع الشرطة.