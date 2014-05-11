قوات المالكي تواجه صعوبة في اقتحام الفلوجة

تحاول قوات مشتركة من الجيش والشرطة وبمساندة المروحيات، اقتحام الفلوجة من محاور عدة، منها منطقة السجر شمالا، ومنطقة النعيمية جنوبا، ومناطق الفلاحات والحلابسة والنساف غربا.

وانتشر عدد من الألوية القتالية وأفواج طوارئ الشرطة في المناطق المذكورة، وبسبب المقاومة الكبيرة من قبل مسلحي داعش وفصائل المجالس العسكرية ومجاميع أخرى مسلحة، لم تتمكن القوات المشتركة من اجتياح الفلوجة.

واكتفى الجيش باستخدام استراتيجية فتح نيران المدفعية وصواريخ الراجمات والمروحيات، مستهدفة مواقع داخل المدينة في أحياء (جبيل، الجولان، العسكري، الجغيفي، الجمهوري، نزال، الشهداء)، ونصب مسلحون كمينا للجيش بعد تفخيخهم جسر التفاحة جنوب الفلوجة، تم تفجيره بواسطة التحكم عن بعد، عند عبور عدد من آليات الجيش تجاه أحياء الفلوجة الجنوبية، وتحدثت أنباء عن سقوط نحو 40 عسكريا بين قتيل وجريح.

وفي جنوب الفلوجة، دارت معارك بين الجيش والمسلحين بالقرب من ناحية "عامرية الفلوجة"، تمكن بعدها الجيش من أخذ موطئ قدم، وفي مناطق غربي الفلوجة، وهي قرى (الفلاحات، الحلابسة، النساف، البو علوان)، لم يتمكن الجيش من التقدم برا تجاه الفلوجة، لوجود قناصة للمسلحين الذين لم يعرف انتماؤهم، وهم منتشرون وسط بساتين النخيل ويوجهون نيران قناصتهم تجاه الجنود.

فيما أكدت مصادر عسكرية أن سلاح القنص الذي تمتلكه المجاميع المسلحة ذو نوعية متطورة، بحيث تخترق رصاصته ناقلات الجند المدرعة، في وقت تحولت الفلوجة إلى مدينة أشباح بعدما شهد نزوحا جماعيا لسكانها النصف مليون نسمة، متخذين من جبال إقليم كردستان وصحراء الأنبار ملاذاً آمناً لهم.

يشار إلى أن مستشفى الفلوجة الحكومي تسلم جثث 15 قتيلا مدنيا منذ يوم السبت، سقطوا متأثرين بشظايا مقذوفات مدفعية وراجمات الجيش، حسب مصادر طبية.

قائد القوات الأميركية: مستمرون في دعم الجيش العراقي ضد داعش

وفي سياق منفصل، أكد قائد القوات المركزية الأميركية، الجنرال لويد أوستن، استمرار دعم بلاده للعراق في مكافحة الإرهاب.

وأبدى أوستن خلال لقائه رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، الأحد، في بغداد، استعداد واشنطن لتقديم الدعم للجيش العراقي تدريبا وتسليحا، مضيفا أن المعركة ضد الإرهاب معركة مشتركة ولابد من استئصال الجماعات المسلحة، لأنها تشكل خطرا ليس على العراق فحسب، بل على المنطقة برمتها، حسب تعبيره.

وأشاد أوستن بالخطة العسكرية التي تتبعها القوات العراقية في تحرير مدينة الفلوجة، على حد قوله.