مسؤول روسي يهدد بدخول رومانيا بطائرة حربية

طالبت وزارة الخارجية الرومانية روسيا بتوضيح حول تصريحات ديميتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي، التي وجهها إلى بوخارست.

وقال المسؤول الروسي روغوزين على صفحته في تويتر، إن "رومانيا بطلب من الولايات المتحدة الأميركية أغلقت أجواءها أمام طائرتي، وأوكرانيا كذلك فعلت"، وتابع المسؤول الروسي بتغريدة أخرى "سأطير في المرة القادمة على متن طائرة تو-"160، وهذه الطائرة هي طائرة روسية مقاتلة قاذفة الصواريخ الاستراتيجية.

وذهب نائب رئيس الوزراء الروسي أبعد من ذلك، فبعد نشر وزارة الخارجية الرومانية لبيانها، كتب على تويتر مجدداً: "نعم أيها السادة الرومانيون سنقوم قريباً بتعريف من أنتم.. وماذا نفكر عنكم".

وتفاعلاً مع ذلك، طالبت العاصمة بوخارست نظيرتها موسكو بتوضيح "ما إذا كان موقف المتحدث هو موقف روسيا الرسمي، من بلد عضو في الاتحاد الأوروبي والناتو، أم أنه موقف شخصي لمسؤول روسي على هذا المستوى".

وكانت رومانيا وأوكرانيا قد أغلقت أجواءها أمام طائرة روسية ومنعتها من العبور إلى موسكو والطائرة على متنها برلمانيون من مجلس الدوما الروسي، ووزير الثقافة الروسي، بصحبة ديميتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي، وممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفالات النصر في تيراسبول عاصمة إقليم بريدنيتسروفيه في مولدافيا.