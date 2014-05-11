مقتل 11 جندياً يمنياً في هجوم انتحاري

قتل 11 جندياً، وأصيب 6 آخرون بجروح في هجوم انتحاري استهدف الشرطة العسكرية اليمنية، الأحد، في جنوب شرق البلاد، وفقا لحصيلة جديدة أوردها مسؤول عسكري.

وأكد المصدر "انتشال سبع جثث جديدة من تحت الأنقاض".

وكان مصدر أمني أعلن في حصيلة أولية مقتل 4 جنود وإصابة ستة آخرين.

وأضاف أن مدنيا أصيب بجروح أيضا عندما اقتحم الانتحاري موقع الشرطة العسكرية في المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن ثلاثة "إرهابيين" قتلوا وجرح رابع في اشتباك أعقبه هجوم قبيل الفجر على نقطة تفتيش بالقرب من القصر الرئاسي في صنعاء.

وأفادت الوزارة في بيان بأن مدنيا قتل أيضا في الهجوم، وهو الثاني الذي يستهدف نقطة التفتيش نفسها للحرس الرئاسي بعد اعتداء الجمعة، أودى بحياة خمسة عسكريين ونسب إلى تنظيم القاعدة.

وأضافت الوزارة أن "الإرهابيين الثلاثة لقوا مصرعهم عندما هاجموا نقطة تفتيش في دوار المصباحي" على مسافة 700 متر إلى الغرب من القصر الرئاسي.

وقتل 5 جنود، واحتجز آخرون، الجمعة، في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من القاعدة على نقطة التفتيش ذاتها.

وقتل ثلاثة من المسلحين على الأقل في الهجوم المذكور، بحسب مصادر أمنية.

وبعد تصاعد الهجمات التي تشنها القاعدة على قوات الأمن، شن الجيش اليمني في 29 أبريل الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على معاقل القاعدة في محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين، حيث قتل عشرات المسلحين.

وقد أعلن مسؤول السبت مقتل "سبعة إرهابيين" في هذه المناطق.